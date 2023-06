Bravos cortan a Culberson antes del primer lanzamiento de su padre

ARCHIVO - Charlie Culberson, de los Bravos de Atlanta, lanza a primera después de tomar una rola durante un partido de entrenamiento, el jueves 9 de julio de 2020, en Atlanta. Los Bravos designaron a Culberson a asignación horas antes de que su padre hiciera el primer lanzamiento en la ceremonia del Día del Padre, el domingo 18 de junio de 2023. (AP Foto/John Bazemore, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved