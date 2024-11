Botafogo vence a Atlético Mineiro en final épica y conquista su primera Copa Libertadores

Luiz Henrique del Botafogo festeja con su compañero tras vencer al Atletico Mineiro en la final de la Copa Libertadores el sábado 30 de noviembre del 2024. (AP Foto/Ignacio Amiconi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores del Botafogo celebras tras ganar la final de la Copa libertadores al vencer al Atletico Mineiro el sábado 30 de noviembre del 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados del Botafogo celebra el penal que le otorgaron a su equipo en la final de la Copa Libertadores ante el Atletico Mineiro el sábado 30 de noviembre del 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved