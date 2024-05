Borussia Dortmund noquea a Mbappé y al PSG para alcanzar la final de la 'Champions'

Mats Hummels (centro) celebra con sus compañeros de Borussia Dortmund tras marcar el gol para la victoria 1-0 ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain durante el partido de vuelta de la semifinal contra el Borussia Dortmund por la Liga de Campeones, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mats Hummels anota de cabeza el gol del Borussia Dortmund para la victoria 1-0 ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Frank Augstein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved