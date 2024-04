Boone, manager de Yankees impone regla a Verdugo: una cadena por juego

Alex Verdugo, de los Yankees de Nueva York, en el dugout durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el martes 2 de abril de 2024, en Phoenix. Durante su tiempo con los Medias Rojas de Boston, Alex Verdugo jugó con frecuencia con varias cadenas llamativas alrededor de su cuello. Empaca al menos seis por cada viaje por carretera, y ha perdido la cuenta de cuántos tiene. En su primera temporada con los Yankees, Verdugo recibió una orden del manager Aaron Boone: solo una cadena por juego. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved