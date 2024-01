Booker anota 46 puntos y Suns vencen a Mavericks 132-109

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, toma un tiro ante la mirada de tres jugadores de los Mavericks de Dallas, Maxi Kleber (42), Tim Hardaway Jr. (10) y Luka Doncic (77) en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Dallas, el miércoles 24 de enero de 2024. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.