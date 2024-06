Bleday decide triunfo de Atléticos 2-1 ante Azulejos ccon jonrón en la novena

JJ Bleday, de los Atléticos de Oakland (33) celebra luego de sacudir el jonrón que dio la victoria sobre los Azulejos de Toronto durante la novena entrada del juego de béisbol, el vienres 7 de junio de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved