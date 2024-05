Blanco aporta 3 hits a victoria de Reales, 10-4 sobre Angelinos

El cubano Dairon Blanco (derecha), de los Reales de Kansas City, es felicitado por el venezolano Salvador Pérez, luego de conectar un jonrón de dos carreras ante los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 9 de mayo de 2024 (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.