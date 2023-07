Biles, Rojas, Ledecky buscan más historia olímpica; Mbappé y Djokovic quieren alcanzar la gloria

ARCHIVO - La estadounidense Simone Biles muerde su medalla de oro tras ganar el concurso combinado de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

ARCHIVO - El francés Kylian Mbappé besa el trofeo de la Copa Mundial tras la victoria ante Croacia en la final, el domingo 15 de julio de 2018, en Moscú. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

La venezolana Yulimar Rojas compite en el salto triple de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el miércoles 5 de julio de 2023, en San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Sydney McLaughlin-Levrone tras ganar los 400 metros en el Mundial de atletismo, el sábado 8 de julio de 2023, en Eugene, Oregon. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic festeja tras ganar un punto ante Andrey Rublev en los cuartos de final del torneo de Wimbledon, el martes 11 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Katie Ledecky en el podio tras ganar los 1.500 metros libre en el Mundial de natación, el martes 25 de julio de 2023, en Fukuoka, Japón. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Osmar Olvera durante la final del trampolín de tres metros del mundial de Natación en Fukuoka, Japón, el jueves 20 de julio de 2023. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved