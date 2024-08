Bido blanquea a Gigantes y Atléticos se llevan el juego de la Serie de la Bahía por 2-0

El jardinero derecho de los Atléticos de Oakland, Lawrence Butler, segundo desde la izquierda, celebra con el campocorto Max Schuemann (12) después de su victoria sobre los Gigantes de San Francisco el sábado 17 de agosto de 2024, en Oakland, California (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved