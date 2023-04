Betts y Muncy guían a Dodgers a triunfo sobre Cardenales 7-3

Mookie Betts (izquierda), de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un jonrón solitario ante el catcher de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, en el primer inning del juego de la MLB que enfrentó a ambis equipos, el 28 de abril de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.