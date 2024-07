Beltré listo para el primer lanzamiento del Juego de Estrellas junto a Rodríguez, Ryan y Jenkins

Adrián Beltré habla con reporteros el sábado 13 de julio de 2024, antes de ser el mánager en el Futures Game de la Liga Americana, en Arlington, Texas. Quien fuera tercera base de los Rangers es un embajador del Juego de Estrellas y será introducido al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York el domingo 21 de julio de 2024. (AP Foto/Stephen Hawkins) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.