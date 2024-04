Bellinger y Canario aportan jonrones; Cachorros dividen doble tanda con Marlins

Bryan De La Cruz, de los Marlins de Miami, celebra su jonrón de dos carreras ante el relevista de los Cachorros de Chicago, Adbert Alzolay, durante la novena entrada en el primer juego de béisbol de una doble cartelera, el sábado 20 de abril de 2024, en Chicago. Los Marlins ganaron 3-2. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved