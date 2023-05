Bayern presenta a Dreesen como CEO en medio de crisis por despido de Kahn

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jan Christian Dreesen (primer plano a la derecha), nuevo director ejecutivo del Bayern Múnich; el presidente Herbert Hainer y el director de prensa Stefan Mennerich durante una rueda de prensa en Múnich, el domingo 28 de mayo de 2023. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Hainer también pareció lanzarle un dardo a Kahn al destacar cómo Salihamidzic se despidió del plante.

“El ejemplo de Hasan Salihamidzic muestra cómo se hace esto”, dijo Hainer.

Kahn dio otra versión.

“Que se diga que me enrabieté cuando me comunicaron el despedido no es cierto”, dijo Kahn en un tuit. “Fue una charla serena y seria... Fue el sábado cuando recibí el mensaje que no podía ir al partido. Lo acepté tranquilo. Desde luego que estoy decepcionado, pero este campeonato me pone muy contento y estoy feliz por el técnico, el entrenador y nuestros aficionados”.

El Bayern dijo el sábado que Kahn no estuvo en Colonia porque estaba enfermo. Hainer indicó el domingo que eso fue lo que Khan les dijo.

El sábado, el técnico Thomas Tuchel se mostró ambivalente sobre su continuidad tras el despido de los ejecutivos que le trajeron al club. Pero Hainer declaró el domingo que el técnico seguirá al mando del equipo.

“Tuvimos una buena conversión y no se plantea eso (una salida)”, dijo Hainer.

FUENTE: Associated Press