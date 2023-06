Bayern Munich firma a Raphaël Guerreiro como agente libre proveniente del Borussia Dortmund

ARCHIVO - Foto del 21 de mayo del 2023, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund pelea por el balón con Elvis Rexhbecaj del Augsburg en el encuentro de la Bundesliga. El viernes 23 de junio del 2023, Guerreiro firma con el Bayern Munich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved