Bayern Múnich ficha al joven estadounidense Bajung Darboe procedente del LAFC

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Jugadores de Múnich celebran el gol de Jamal Musiala durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre Bayern Múnich y RB Leipzig en el Allianz Arena, Múnich, Alemania, el viernes 20 de diciembre de 2024. (Sven Hoppe/dpa vía AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

“Un gran sueño se ha hecho realidad para mí. Es agradable ver hacia dónde me ha llevado mi camino”, dijo Darboe en un comunicado. “Siempre fue un gran deseo mío llegar a vestir la camiseta de este gran club algún día. El hecho de que haya sucedido ahora me llena de mucho orgullo. Todavía estoy luchando contra el jet lag, pero por lo demás me siento bien y listo para comenzar”.