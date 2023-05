Barcelona conquista el título de la Liga española por 1ra vez desde 2019

Los jugadores del Barcelona celebran tras coronarse campeones de la Liga española, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Robert Lewandowski (izquierda) celebra tras anotar el tercer gol del Barcelona en el partido contra el Espanyol en la Liga española, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados irrumpen en la cancha del Espanyl tras la derrota 4-2 ante el Barcelona en el partido de la Liga española, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved