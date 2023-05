Atléticos remontan en 10mo ante Rangers con jonrón de Rooker

Brent Rooker, de los Atléticos de Oakland, recibe una ducha de agua helada tras sacudir un jonrón de tres carreras que dio la victoria a su equipo frente a los Rangers de Texas en el 10mo inning del juego de la MLB que los enfrentó en Oakland, California, el 12 de mayo de 2023. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved