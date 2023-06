Atléticos completan su primera barrida con triunfo 8-6 sobre Cerveceros

Ramon Laureano, Kevin Smith y Seth Brown, de los Atléticos de Oakland, celebran después de derrotar a los Cerveceros de Milwaukee el juego de béisbol el domingo 11 de junio de 2023, en Milwaukee. Los Atléticos ganaron 8-6 y barrieron la serie. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.