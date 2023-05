Astros superan 2-0 a Atléticos con pelota de 4 hits de Valdez

Framber Valdez, lanzador abridor de los Astros de Houston, celebra después de sacar el último out durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Atléticos de Oakland, el domingo 21 de mayo de 2023, en Houston. Los Astros ganaron 2-0. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.