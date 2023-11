Astros presentarán a Espada como nuevo mánager en reemplazo de Baker, informa fuente AP

ARCHIVO - Foto del 20 de octubre del 2022 el entrenador de banca de los Astros de Houston Joe Espada observa una práctica de bateo antes del juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Yanquis de Nueva York. El domingo 12 de noviembre del 2023, informan fuente AP que Espada será presentado como nuevo mánager de los Astros. (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved