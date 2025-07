Arsenal ficha al delantero sueco Viktor Gyökeres del Sporting de Lisboa

ARCHIVO - Viktor Gyokeres, del Sporting, izquierda, evade al portero del Vitoria, Bruno Varela, para marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga portuguesa entre Sporting CP y Vitoria SC en el estadio Alvalade en Lisboa, el 17 de mayo de 2025. (AP Photo/Ana Brigida, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved