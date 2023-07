Arráez produce en la 10ma para ayudar a Marlins a salir del mal paso

Luis Arráez (3), de los Marlins de Miami, es felicitado por sus compañeros de equipo después de producir la carrera de la victoria en el juego de béisbol en contra de los Rockies de Colorado, en 10 entradas, el domingo 23 de julio de 2023, en Miami. Los Marlins derrotaron 3-2 a los Rockies. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.