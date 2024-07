Argentina vence a Ucrania, clasifica a cuartos y se cruzará con Francia en Juegos Olímpicos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El delantero argentino Thiago Almada celebra tras convertir contra Ucrania en el estadio Lyon por el Grupo B de los Juegos Olímpicos, el martes 30 de julio de 2024, en Decines, Francia. (AP Foto/Laurent Cipriani)

Hinchas de Argentina alientan a su selección antes del comienzo del partido contra Ucrania por el Grupo B de los Juegos Olímpicos, en el estadio Lyon el martes 30 de julio de 2024, en Decines, Francia. (AP Foto/Laurent Cirpriani)