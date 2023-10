Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial 2030. El resto en España, Portugal y Marruecos

El presidente de la federación de Paraguay Robert Harrison (izquierda), el presidente de la federación de Uruguay Ignacio Alonso (centro), el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez (tercero a la izquierda y el presidente de la federación de Argentina Claudio Tapia sostiene el trofeo de la Copa Mundial durante una rueda de prensa, el miércoles 4 de octubre de 2023, en Luque, Paraguay. Domínguez anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Hinchas de Argentina alientan a la selección antes de un partido de la eliminatoria mundialista ante Ecuador, el jueves 7 de septiembre de 2023, en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez brinda una rueda de prensa, el miércoles 4 de octubre de 2023, en Luque, Paraguay. Domínguez anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved