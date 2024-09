Argentina no extraña a Messi ni a Di María y golea 3-0 a Chile en camino al Mundial 2026

Alexis Mac Allister, de Argentina, celebra tras anotar su gol contra Chile por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 5 de septiembre de 2024 (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rodrigo De Paul (7), de Argentina, persigue a Eduardo Vargas, de Chile, durante el partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julián Álvarez de Argentina, a la derecha, celebra tras anotar un gol contra Chile por la eliminatoria al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paulo Dybal, de Argentina, remata para el tercer gol de su equipo ante Chile por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved