Árbitro Marciniak se disculpa por participar en evento de la ultra-derecha polaca

ARCHIVO - Foto del 6 de agosto del 2020 el árbitro Szymon Marciniak reacciona durante la ronda de octavos de final de la Europa League entre el Wolverhampton y el Olympiakos. El viernes 2 de junio del 2023, la UEFA restaura a Marciniak para la final de la Liga de Campeones tras disculparse por aparecer en un evento de la extrema derecha en Polonia. (AP Foto/Rui Vieira, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.