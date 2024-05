Arabia Saudita patrocinará los rankings de la WTA gracias a una nueva sociedad

ARCHIVO - Una tenista se prepara para sacar durante un partido del torneo Abierto de Estados Unidos, el miércoles 5 de septiembre de 2018, en Nueva York. La llegada de Arabia Saudita al mundo del tenis ahora incluye un acuerdo multianual para patrocinar los rankings de la WTA, informó el circuito femenino que llegó a un acuerdo con el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.