Apabullante primera mitad de Jayson Tatum lleva a Celtics a vencer 123-93 a Hawks

El alero de los Hawks de Atlanta, Zaccharie Risacher (10), intenta conducir hacia la canasta, pero el escolta de los Celtics de Boston, Derrick White (9), y el pívot Neemias Queta lo detienen durante la primera mitad, el lunes 4 de noviembre de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Jason Allen) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved