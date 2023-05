Rafael Nadal a través de los años por Roland Garros

El español Rafael Nadal realiza su servicio durante su partido de primera ronda del Abierto de Francia ante el australiano Alexei Popyrin, el martes 1 de junio de 2021, en París. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

El español Rafael Nadal besa el trofeo después de vencer al argentino Mariano Puerta en la final del Abierto de Francia, el domingo 5 de junio de 2005, en París. (AP Foto/Lionel Cironneau, Archivo)

El español Rafael Nadal devuelve un tiro del noruego Casper Ruud durante la final del Abierto de Francia, el domingo 5 de junio de 2022, en París. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

El español Rafael Nadal va tras un tiro del argentino Diego Schwartzman en la semifinal del Abierto de Francia, el viernes 9 de octubre de 2020, en París. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo)

El número 6 que conmemora sus seis victorias previas en el Abierto de Francia en el calzado del español Rafael Nadal durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante su compatriota Nicolás Almagro, el miércoles 6 de junio de 2012, en París. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

El español Rafael Nadal celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Francia ante el argentino Diego Schwartzman, el miércoles 9 de junio de 2021, en París. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

El español Rafael Nadal celebra después de derrotar en la final del Abierto de Francia al serbio Novak Djokovic por 6-0, 6-2, 7-5, el domingo 11 de octubre de 2020, en París. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

El español Rafael Nadal devuelve un tiro del italiano Jannik Sinner en los cuartos de final del Abierto de Francia, el martes 6 de octubre de 2020, en París. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

En esta imagen del 9 de junio de 2019, el español Rafael Nadal celebra después de ganar el Abierto de Francia por 12da ocasión luego de derrotar al austriaco Dominic Thiem en la final en el estadio Roland Garros de París. (AP Foto/Pavel Golovkin, Archivo)