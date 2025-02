AP Fotos: El histórico show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl

Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Charlie Riedel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

SZA actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Brynn Anderson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Samuel L. Jackson observa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

SZA, izquierda, y Kendrick Lamar actúan durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

SZA, izquierda, y Kendrick Lamar SZA durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/George Walker IV) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mustard, izquierda, y Kendrick Lamar durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Serena Williams baila durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

