Antetokounmpo no disputará el Mundial con Grecia; no está listo tras someterse a una operación

ARCHIVO - El jueves 8 de septiembre del 2022, el griego Giannis Antetokounmpo en el encuentro ante Estonia en el Eurobasquet. El viernes 11 de agosto del 2023 Antetokounmpo se da de baja del Mundial debido a que no está listo tras someterse a una cirugía este verano (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved