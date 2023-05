Anisimova se tomará un descanso indefinido por fatiga mental

ARCHIVO - Foto del 30 de agosto del 2022, la estadounidense Amanda Anisimova en el encuentro ante Yulia Putintseva en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. El sábado 6 de mayo del 2023, Anisimova dice que se tomará un descanso indefinido por salud mental. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.