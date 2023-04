Angelinos vencen a Cerveceros con jonrón colosal de Ohtani

Joey Wiemer (28) , de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona después de observar un cuadrangular de Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, durante la tercer entrada del juego de béisbol, el domingo 30 de abril de 2023, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.