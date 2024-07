Angelinos remontan ante el bullpen de Oakland y vencen 8-5 a Atléticos en última visita al Coliseo

Max Schuemann, izquierda, campocorto de los Atléticos de Oakland, atrapa un elevado de Willie Calhoun, de los Angelinos de Los Ángeles, mientras Taylor Ward, derecha, observa durante la quinta entrada del juego de béisbol del domingo 21 de julio de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved