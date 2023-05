Angelinos reaccionan en la 9na y derrotan 5-4 a Guardianes para romper racha

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, llega a salvo al plato, anotando en contra del receptor de los Guardianes de Cleveland, Cam Gallagher, durante la novena entrada del juego de béisbol, el viernes 12 de mayo de 2023, en Cleveland. Los Angelinos ganaron 5-4. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.