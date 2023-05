Andretti espera noticias sobre expansión de F1

Dicho proceso comenzó después de que Andretti, quien en 2021 no logró comprar el equipo Sauber, pidió que la FIA expandiera la parrilla para que él pudiera colocar una escudería estadounidense con dos bólidos.

Todas las escuderías, salvo dos, han manifestado vehementemente su rechazo a la adición de Andretti o a la expansión de la parrilla en general, puesto que no quieren diluir los ingresos.

Las regulaciones actuales de la F1 contienen provisiones hasta para 13 equipos, y no se espera que la FIA se pronuncie sobre cualquier solicitud nueva sino a finales del verano. El plazo original vencía el 30 de junio, pero se movió con la ampliación del periodo para presentar solicitudes.

Los cuatro solicitantes conocidos son Andretti, en un proyecto conjunto con General Motors y Cadillac; una iniciativa de Craig Pollock, llamada Formula Equal, que tendría financiación de Arabia Saudí; un equipo con sede en Gran Bretaña, denominado Hitech Grand Prix, y LKY SUNZ, una agrupación apoyada por el sureste de Asia.

De vuelta en Miami, donde Andretti recorría el paddock, los directores de los equipos que se han opuesto a su participación reconocieron que, a fin de cuentas, no tienen influencia en el proceso.

“Primero que nada, no tenemos voz en esto”, dijo Toto Wolff, jefe de Mercedes. “Si se nos preguntara nuestra opinión la daríamos, pero no somos parte del proceso de elegir o no un equipo”.

Wolff ha sostenido que cualquier participante nuevo tendrá que contar con los fondos para invertir decididamente a fin de ayudar al crecimiento del deporte.

“Hemos pasado por épocas realmente difíciles, en que la Fórmula Uno no ha sido el éxito que es hoy, y por lo tanto creo que cualquiera que ingrese en este deporte debería aportar algo nuevo al espectáculo”, dijo. “Puede ayudarnos a aumentar nuestro público o a que haya muchos dólares invertidos en marketing, algo similar a lo que hemos hecho en estos años”.

