Ancelotti cumplirá su contrato con el Madrid a pesar de la derrota ante el City

En foto del miércoles 17 de may del 2023, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti parado en la banda durante los minutos finales del encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City. El sábado 20 de mayo del 2023, Ancelotti dice que cumplirá su contrato con el Real Madrid. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved