Análisis: Filadelfia reina en la NFC, pero Cowboys y 49ers comienzan. acechar

Los 49ers son el principal rival de Filadelfia debido a que son los más completos.

Después de los Eagles, San Francisc enfrenta a Seattle otra vez, Arizona (2-9), Baltimore (8-3) y Washington (4-7).

Los Cowboys (8-3) golpearon a los Commanders 45-10 para conseguir su séptima victoria por 23 puntos. Dak Prescott tuvo otro destacad encuentro con cuatro pases de touchdown.

“Obviamente nos sentimos bien con lo que tenemos”, admitió Prescott. “Nos sentimos bien con los jugadores que tenemos, las jugadas, los duelos, la preparación, el plan de juego”.

Pero su buen paso se debe a su calendario ya que no han vencido a ningún equipo con marca ganadora. San Francisco los aplastó y cayeron por 28-23 ante Filadelfia en la semana 9, tras perder con los Cardinals en septiembre.

Dallas tendrá u difícil camino de visita para superar a Filadelfia. Sus siguientes cinco encuentros son contra equipos que suman una foja de 36-17.

Los Lions (8-3) iniciaron el día un juego detrás de Filadelfia y terminaron como un equipo que podría perder un duelo de postemporada en casa para extender su racha sin ganar en playofs.

Los Packers fueron superiores de inició a fin después de cuatro días antes necesitaron remontar para vencer a los Bears.

Pero Detroit tendrá ayuda con su calendario. Se verán ante Nueva Orleans (5-5), Chicago (3-8) y Denver (5-5).

Los Eagles inician el fin de semana en un lugar cómodo, pero los 49ers y Cowboys dejaron en claro que no están lejos.

