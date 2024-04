Álvarez y Caratini conectan cuadrangulares, los Astros vencen 10-5 a los Rangers y dividen la serie

Víctor Caratini (17) de los Astros de Houston y su compañero de equipo Yordan Álvarez (44) celebran después de que Álvarez conectó un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el lunes 8 de abril de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved