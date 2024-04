Allen lanza joya de siete entradas y Guardianes siguen enrachados tras vencer 8-0 a Marineros

Andrés Giménez, de los Guardianes de Cleveland, es recibido en el dugout después de anotar con un roletazo de Josh Naylor contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un juego de béisbol el miércoles 3 de abril de 2024, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.