Alemania y Holanda se llevan el oro en el básket 3x3

Dimeo van der Horst (13) y Worthy de Jong (54), de Holanda, celebran la victoria de su equipo 18-17 en tiempo extra frente a Francia, después de ganar la medalla de oro en el baloncesto masculino 3x3 de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 5 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved