Alcaraz y Djokovic, un choque de juventud vs. experiencia en el Abierto de Francia

Novak Djokovic, de Serbia, celebra después de ganar su partido de cuartos de final en el Abierto de Francia en contra del ruso Karen Khachanov en cuatro sets, 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4, en el estadio de Roland Garros, en París, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved