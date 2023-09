Alcaraz, temido y deseado en Nueva York

Todavía sorprende que Alcaraz, a sus 20 años, sea el favorito en una cita como la de esta noche. Medvedev debería ser un rival temible para cualquiera. El ruso ha sido uno de los pocos que ha cuestionado de verdad la supremacía de Novak Djokovic y Rafael Nadal -en su llegada a lo alto del tenis, el tercero del 'Big Three', Roger Federer , ya estaba de capa caída- en los grandes.

El ruso, de 27 años, es ahora el número 3 y ha firmado una temporada irregular. En Australia no pasó de tercera ronda y cayó con estrépito en París en el partido inaugural -le fulminó un brasileño desconocido, Thiago Seyboth , en cinco sets-. Pero también ha ganado torneos importantes, como el de Miami.

«Las dos últimas veces me ganó, digamos, bastante fácil», reconoció Medvedev, que no tiene pelos en la lengua, tras ganar su partido de cuartos. El ruso, quizá en un ejercicio de motivación mental, explicó por qué lo tendrá tan difícil con Alcaraz: «Es muy difícil ganarle porque tiene todos los tiros. Y tiene más potencia que el resto de rivales. Con muchos jugadores, yo voy al 97% y les cuesta devolverme la pelota», aseguró. «Él puede, tiene esa fuerza. Y pega ganadores de derecha a 160 kilómetros por hora. Algunos jugadores, aunque lo intentemos, no podemos».