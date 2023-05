Alcaraz sobrevive susto en Roland Garros

Carlos Alcaraz en acción en el partido contra Taro Daniel durante la segunda ronda del Abierto de Francia, el miércoles 31 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz en acción en el partido contra Taro Daniel durante la segunda ronda del Abierto de Francia, el miércoles 31 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fabio Fognini (derecha) devuelve ante Jason Kubler durante la segunda ronda del Abierto de Francia, el miércoles 31 de mayo de 2023, en París. (AP Photo/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Stefanos Tsitsipas devuelve ante Roberto Carballés durante la segunda ronda del Abierto de Francia, el miércoles 31 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved