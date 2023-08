Alcaraz se instala en cuartos en Toronto; Murray se retira por tirón abdominal

“En los momentos difíciles, uno tiene que creer en sí mismo. Hay que ir a por ellos”, dijo Alcaraz. “No importa si ganas o no. Tienes que creer que vas a dar lo mejor en ese momento. Tratas de jugar agresivo. Pienso que en los dos desempates lo he hecho bastante bien. Es por eso que me he llevado la victoria”.