Alcaraz gana en Toronto, su 1er torneo desde Wimbledon

El español Carlos Alcaraz festeja su triunfo ante el estadounidense Ben Shelton durante el Abierto de Toronto, el miércoles 9 de agosto de 2023 (Mark Blinch/The Canadian Press via AP)

“He tratado de jugar a mi nivel, pero no ha sido fácil”, dijo Alcaraz. “Él ha sido más agresivo que yo desde el comienzo hasta la última bola. he tratado de mantenerme sólido y de encontrar mi ritmo, y estoy realmente feliz de avanzar y de tener una oportunidad en la siguiente ronda. Este partido me ayudará a estar más concentrado en la siguiente fase, para poner mi juego en su lugar desde el comienzo del partido”.