Alcaraz completa presencia de 30 preclasificados del cuadro masculino en la 2da ronda de Australia

Sloane Stephens, de Estados Unidos, golpea de revés frente a Olivia Gadecki, de Australia, durante su partido de primera ronda en el torneo de tenis Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el martes 16 de enero de 2024.

Carlos Alcaraz devuelve ante Richard Gasquet en la primera ronda del Abierto de Australia, el martes 16 de enero de 2024, en Melbourne.

Iga Swiatek de Polonia reacciona después de ganar un punto en contra de Sofia Kenin, de Estados Unidos, durante su partido de primera ronda del torneo de tenis Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el martes 16 de enero de 2024.

Sumit Nagal celebra su victoria ante Alexander Bublik en la primera ronda del Abierto de Australia, el martes 16 de enero de 2024, en Melbourne.