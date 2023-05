AIBA intenta superar su conflicto con el COI

ARCHIVO - Foto del 27 de octubre del 2020, el secretario general de la Federación Rusa de Boxeo Umar Kremlev en conferencia de prensa en Moscú. El lunes 1 de mayo del 2023, el ahora presidente de la AIB asegura que intentan resolver la disputa del organismo con el COI. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved