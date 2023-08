AFA se expande en EEUU; planea construir un centro de alto rendimiento y una academia

Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina de fútbol, a la izquieda; Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, Florida; y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a la derecha, sostienen las camisetas del seleccionado nacional argentino tras una rueda de prensa el martes 15 de agosto de 2023 en Hialeah, Florida. La AFA anunció sus planes de construir un predio de alto rendimiento en el área de Miami y de crear una academia para divisiones inferiores en Estados Unidos. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fúltbol Argentino, habla durante una rueda de prensa en la que anunció planes de construir un centro de entrenamiento de alto rendimiento en el área de Miami, el martes 15 de agosto de 2023, en Hialeah, Florida. La expansión de la AFA en Estados Unidos incluye también una academia para divisiones inferiores. A la izquiera el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Lionel Scaloni, director técnico del seleccionado nacional de fútbol de Argentina, habla durante una rueda de prensa donde anunció planes de construir un predio de alto rendimiento en el área de Miami, el martes 15 de agosto de 2023, en Hialeah, Florida. A la derecha, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.