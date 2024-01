Adrián Beltré, Joe Mauer y Todd Helton avanzan rumbo al Salón de la Fama

ARCHIVO - Adrián Beltré, ex jugador de los Rangers de Texas, habla durante la ceremonia de retiro de su jersey previo al segundo juego de una doble cartelera en contra de los Atléticos de Oakland, en Arlington, Texas, el sábado 8 de junio de 2019. Beltré está ente los favoritos para ingresar al Salón de la Fama del béisbol en la generación de 2024 que seá revelada el 23 de enero. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.